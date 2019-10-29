Палата общин приняла во втором чтении законопроект о досрочных выборах

ЛОНДОН, 29 октября. /ТАСС/. Палата общин британского парламента во вторник приняла во втором чтении правительственный законопроект о проведении досрочных парламентских выборов 12 декабря. Как объявил спикер палаты Джон Беркоу, инициатива премьер-министра получила достаточную устную поддержку законодателей, чтобы в формальном подсчете голосов не было необходимости.

"Совершенно ясно, что подавляющее большинство парламентариев выступает за то, чтобы утвердить билль во втором чтении. После второго чтения мы приступаем к рассмотрению билля в парламентских комитетах", - сказал Беркоу после того, как депутаты громогласным "да" ответили на вопрос о том, следует ли утвердить билль, предложенный кабинетом премьер-министра Бориса Джонсона.

Теперь перед решающим третьим чтением к законопроекту будут представлены поправки. Как ранее сообщило агентство Reuters, заместитель спикера Линдсей Хойл не позволил депутатам проголосовать по поправкам, неприемлемым для правительства. Предварительно было отобрано для голосования только предложение о переносе даты выборов с 12 на 9 декабря.

Во вторник кабинет Джонсона предложил Палате общин рассмотреть и принять законопроект, который позволит назначить внеочередные парламентские выборы простым большинством голосов депутатов в обход требований действующего законодательства. Палата общин согласилась, чтобы билль был рассмотрен по ускоренной процедуре - всего за один день, однако также проголосовала за то, чтобы у депутатов была возможность внести в него дополнительные поправки. Итоговое голосование по правительственному биллю в Палате общин ожидается после 20:00 по местному времени (23:00 мск). В настоящий момент как правительство, так и крупнейшие оппозиционные партии поддерживают проведение досрочных выборов, таким образом весьма вероятно, что в декабре британцам предстоит в третий раз за 4 года отправиться на избирательные участки, чтобы обновить состав Палаты общин.