У офиса президента Украины проходит митинг националистов против разведения сил в Донбассе

КИЕВ, 29 октября. /ТАСС/. Акция националистов под названием "Ни шагу назад" проходит у здания офиса президента Украины в Киеве - митингующие выступают против начала разведения сил в районе населенного пункта Золотое в Донбассе. В митинге, по подсчетам телеканала NewsOne, принимают участие около 500 человек.

Участники акции держат в руках флаги Украины и скандируют лозунги с критикой лидера страны Владимира Зеленского. Собравшиеся называют разведение сил отступлением украинских войск и сдачей позиций "оккупантам". Националисты обещают устраивать подобные митинги ежедневно в случае необходимости.

Стороны конфликта в Донбассе во вторник начали отвод войск в районе населенного пункта Золотое на линии соприкосновения в Луганской области. Это произошло без каких-либо предварительных объявлений, неожиданно не только для СМИ, но и для многих участников самого процесса. При этом наблюдатели отметили, что похожий на спецоперацию отвод начался после столь же неожиданной поездки Зеленского в этот район в минувшие выходные.

Факт начала разведения помощник президента РФ Владислав Сурков назвал "хорошей новостью", одобрили его и в ОБСЕ.