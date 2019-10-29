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Военная операция Турции на севере Сирии
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Турция и Россия вскоре приступят к совместному патрулированию в Сирии

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар напомнил, что целью Анкары является создание зоны безопасности глубиной 30 км и протяженностью 440 км
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар EPA-EFE/OLIVIER HOSLET
Описание
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар
© EPA-EFE/OLIVIER HOSLET

АНКАРА, 29 октября. /ТАСС/. Турция и Россия вскоре приступят к совместному патрулированию сирийско-турецкой границы. Об этом сообщил во вторник министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

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"В скором времени с Россией начнется совместное патрулирование. Наши переговоры с США и Россией [по Сирии] продолжаются", - приводит слова министра телеканал NTV.

По словам Акара, РФ "предоставила [Турции] информацию, а также координировала действия". "Нашей целью является [создание] зоны безопасности глубиной 30 км [вглубь Сирии] протяженностью 440 км", - добавил глава оборонного ведомства.

Как заявил во вторник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, отвод вооруженных подразделений курдов из зоны безопасности на северо-востоке Сирии завершен досрочно.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские войска с полудня 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям было дано 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции должны приступить к совместному патрулированию.

28 и 29 октября в турецкой столице прошли консультации военных из РФ и Турции, в ходе которых стороны обсуждали совместные планы по Сирии в рамках достигнутых в Сочи договоренностей. В частности, обсуждалась тема планируемых совместных патрулирований на сирийско-турецкой границе.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичСирияРоссияВоенная операция Турции на севере Сирии
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