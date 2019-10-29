Палата представителей Конгресса признала геноцид армян

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса во вторник признала геноцид армян в Османской империи в 1915 году. Трансляция голосования велась на сайте нижней палаты американского законодательного органа. 223 конгрессмена поддержали резолюцию, 191 законодатель высказался против.

Конгрессмены большинством голосов одобрили резолюцию, в которой указали на важность почитания памяти жертв геноцида армян "путем [его] официального признания". Они также выступили против усилий, направленных на то, чтобы "связывать правительство Соединенных Штатов с отрицанием геноцида армян или любого другого геноцида". Палата представителей призвала к тому, чтобы доносить до американцев больше информации о геноциде армян. В Сенат ранее был внесен аналогичный документ.

Похожие резолюции на протяжении десятилетий рассматривались конгрессменами, но так и не были вынесены на голосование Палаты представителей полного состава. По мнению американских обозревателей, данный шаг приведет к серьезному ухудшению американо-турецких отношений.

В апреле президент США Дональд Трамп в своем заявлении, приуроченном к годовщине начала депортации армян из Константинополя, вновь не стал называть трагедию геноцидом. Его предшественник демократ Барак Обама в своих заявлениях на данный счет также избегал слова "геноцид".

Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная ветвь власти вправе игнорировать такого рода документы.

О геноциде армян

24 апреля ежегодно в Армении отмечают День памяти жертв геноцида армян. В этот день в 1915 году началась депортация представителей армянской интеллигенции из Константинополя. Геноцидом армян называют массовую депортацию и истребление армянского населения в Османской империи в годы Первой мировой войны.

Турция не приемлет использование термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что тогда в Османской империи шла братоубийственная война и все стороны несли большие потери. Анкара открыла османские архивы и приглашает историков изучить их для выработки объективного подхода к событиям 100-летней давности. Республика ревностно относится к любым попыткам признания факта геноцида армян.

Несмотря на общую границу, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. В 2009 году в Цюрихе главы МИД двух государств подписали протоколы об установлении дипломатических отношений и о принципах взаимоотношений, однако эти документы не были ратифицированы сторонами. 1 марта 2018 года Армения объявила об аннулировании упомянутых протоколов.