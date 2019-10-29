В ЛНР заявили, что контактная группа не обсуждала открытие пункта пропуска в Золотом

МИНСК, 29 октября. /ТАСС/. Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в ходе заседания в Минске не обсуждали открытие пункта пропуска через линию соприкосновения в районе города Золотое. Об этом во вторник ТАСС заявил представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.

Ранее во вторник недавно назначенный на эту должность губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что ЛНР якобы дала согласие на открытие второго КПП на линии соприкосновения на Луганщине в районе Золотого, где сегодня начался процесс разведения сил и средств противоборствующих сторон.

"В ходе заседания контактной группы вопрос открытия КПВВ (контрольного пункта въезда-выезда - прим. ТАСС) в Золотом не обсуждался, не поднимался и согласия на такой шаг никто не давал", - сказал Мирошник. Он напомнил, что "ЛНР выступала и выступает за открытие нового КПВВ в Счастье, и на это предложение республика ждет положительного ответа украинской стороны". "Других предложений от нас никогда не поступало", - подчеркнул представитель ЛНР.

Говоря о заявлении Гайдая, Мирошник отметил, что "молодому новоназначенному губернатору не стоит начинать работу в должности с распространения недостоверной информации".

В настоящее время единственный пункт пропуска между ЛНР и подконтрольной Киеву частью Луганщины действует в районе Станицы Луганской. В ЛНР неоднократно заявляли о том, что второй пункт пропуска необходимо открыть у Счастья, так как обстановка на линии соприкосновения у Золотого остается напряженной и небезопасной для гражданского населения.