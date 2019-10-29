Партия тори приняла обратно 10 ранее исключенных депутатов

ЛОНДОН, 29 октября. /ТАСС/. Правящая Консервативная партия Великобритании приняла обратно в свои ряды 10 депутатов, которые в начале сентября были исключены из нее за то, что выступили против премьер-министра Бориса Джонсона в ходе ключевого для него голосования. Об этом заявил во вторник вечером агентству Reuters официальный представитель главы правительства.

"Все тори и кандидаты от партии, которые намерены принять участие в парламентских выборах, ожидают возможности одобрить соглашение об условиях Brexit после формирования нового состава парламента", - добавил сотрудник премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

Среди принятых обратно в партию депутатов: внук Уинстона Черчилля Николас Соумс и экс-министр энергетики и промышленной стратегии Грег Кларк. Большинство этих парламентариев намерены принимать участие в досрочных парламентских выборах, которые с одобрения Палаты общин могут состояться в королевстве в декабре.

В общей сложности 5 сентября из рядов Консервативной партии был исключен 21 депутат, включая многих бывших членов кабмина. "Мятежники" пошли против партийной линии, поддержав рассмотрение впоследствии утвержденного законопроекта, благодаря которому Палата общин 19 октября обязала Джонсона попросить ЕС об отсрочке Brexit до 31 января 2020 года.