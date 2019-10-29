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Военная операция Турции на севере Сирии

Турция задержала 18 военных, предположительно входящих в состав армии Сирии

Их арестовали на юго-востоке Рас-эль-Айна

АНКАРА, 29 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Турции задержали 18 военных, которые предположительно входят в состав правительственных войск Сирии. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Министерства национальной обороны Турции.

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"В ходе розыскных и разведывательных мероприятий на юго-востоке Рас-эль-Айна были схвачены 18 человек, которые, как утверждается, являются бойцами режима [президента Сирии Башара Асада]. В этой связи будут проведены расследование и координационные работы с должностными лицами Российской Федерации", - отмечается в коммюнике.

Город Рас-эль-Айн в настоящий момент находится под контролем ВС Турции и поддерживаемых Анкарой бойцов так называемой "Свободной сирийской Армией" после проведения трансграничной операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии.

Теги
СирияТурцияАсад, Башар ХафезВоенная операция Турции на севере Сирии
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