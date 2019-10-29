Турция задержала 18 военных, предположительно входящих в состав армии Сирии

АНКАРА, 29 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Турции задержали 18 военных, которые предположительно входят в состав правительственных войск Сирии. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Министерства национальной обороны Турции.

Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

"В ходе розыскных и разведывательных мероприятий на юго-востоке Рас-эль-Айна были схвачены 18 человек, которые, как утверждается, являются бойцами режима [президента Сирии Башара Асада]. В этой связи будут проведены расследование и координационные работы с должностными лицами Российской Федерации", - отмечается в коммюнике.

Город Рас-эль-Айн в настоящий момент находится под контролем ВС Турции и поддерживаемых Анкарой бойцов так называемой "Свободной сирийской Армией" после проведения трансграничной операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии.