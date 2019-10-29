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Кризис в Сирии

Конституционный комитет начнет свою работу в Женеве 30 октября

Конституционный комитет начнет свою работу в Женеве 30 октября, подтвердил глава МИД Турции.

Теги
СирияТурцияКризис в Сирии
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Британские депутаты проголосовали против переноса даты досрочных выборов с 12 на 9 декабря
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