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Конституционный комитет начнет свою работу в Женеве 30 октября
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Кризис в Сирии
Конституционный комитет начнет свою работу в Женеве 30 октября
Конституционный комитет начнет свою работу в Женеве 30 октября, подтвердил глава МИД Турции.
Теги
Сирия
Турция
Кризис в Сирии
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Британские депутаты проголосовали против переноса даты досрочных выборов с 12 на 9 декабря
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