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Зариф: запуск конституционного комитета является началом политического процесса в Сирии

Запуск Конституционного комитета является только началом политического процесса в Сирии - Зариф.

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Британские депутаты проголосовали против переноса даты досрочных выборов с 12 на 9 декабря
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