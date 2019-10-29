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Британские депутаты проголосовали против переноса даты досрочных выборов с 12 на 9 декабря

ЛОНДОН, 29 октября. /ТАСС/. Палата общин британского парламента проголосовала во вторник против переноса даты досрочных парламентских выборов с 12 на 9 декабря. В ходе вечернего голосования соответствующую поправку, внесенную лидером оппозиции Джереми Корбином, поддержало 295 депутатов, тогда как против выступили 315 законодателей.

До конца дня парламентариям предстоит также проголосовать по самому правительственному биллю о проведении досрочных выборов. Учитывая, что о поддержке предложения кабмина заявили лидеры трех крупнейших оппозиционных партий, итог этого голосования фактически уже определен.

Теги
ВеликобританияДжонсон, Борис
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