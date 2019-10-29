Минобороны Турции сообщило о начале процесса обезвреживания мин в Сирии

АНКАРА, 29 октября. /ТАСС/. Россия проинформировала Турцию о выводе курдских формирований с севера Сирии вместе с тяжелым вооружением. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Министерства национальной обороны Турции.

"Российская Федерация сообщила о том, что по окончанию 150-часового срока подразделения СНС ("Силы народной самообороны" - прим. ТАСС) вместе с тяжелым вооружением отошли от турецко-сирийской границы за пределы 30-километровой зоны, за исключением Манбиджа и Телль-Рифаата", - отмечается в коммюнике.

В оборонном ведомстве Турции также сообщили о начале "процесса обнаружения и обезвреживания мин к западу и востоку от места проведении операции "Источник мира", за исключением Камышлы". Этот процесс проходит на территориях глубиной в 10 км от границы, где затем начнется совместное турецко-российское патрулирование.