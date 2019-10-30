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МИД Турции осудил решение конгрессменов США по санкциям в отношении Анкары

Проект санкций несовместим с основами сотрудничества наших стран в рамках НАТО и противоречит договоренностям по Сирии, достигнутым с администрацией США 17 октября, отметили в ведомстве

ТАСС, 30 октября. Министерство иностранных дел Турецкой Республики осудило решение Палаты представителей Конгресса США одобрить новый пакет санкций против Турции. Об этом сообщается в официальном заявлении, опубликованном во вторник на сайте ведомства.

"Проект санкций, которые направлены против наших должностных лиц и вооруженных сил, несовместим с основами сотрудничества наших стран в рамках НАТО и противоречит договоренностям по Сирии, достигнутым с администрацией США 17 октября", - отмечается в релизе.

МИД Турции также призвал Соединенные Штаты принять необходимые меры, чтобы "предотвратить дальнейшее ухудшение отношений" между Анкарой и Вашингтоном.

Во вторник Палата представителей Конгресса США одобрила пакет санкций против Турции и ее финансового сектора в связи с проведением Анкарой военной операции на северо-востоке Сирии и покупкой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские военные с 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям было дано 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции должны приступить к совместному патрулированию.

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