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Манифестанты Эквадора уничтожили военную технику на сумму более $9 млн

За время манифестаций получили ранения 80 солдат, отметил президент страны Ленин Морено

ТАСС, 30 октября. Материальный ущерб, который нанесли протестующие национальным вооруженным силам Эквадора, превышает сумму в $9 млн. Соответствующее заявление сделал во вторник во время встречи с представителями ВС эквадорский президент Ленин Морено.

"Стоимость уничтоженной военной техники превышает $9 млн", - заявил Морено, чьи слова приводит его пресс-служба в Twitter.

Глава государства также отметил, что за время манифестаций "80 солдат получили ранения".

1 октября Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Страну охватили протесты, которые в ряде городов переросли в беспорядки. В сложившейся ситуации президент объявил в стране чрезвычайное положение.

13 октября газета "Комерсио" сообщила, что эквадорские власти приняли решение аннулировать указ об отмене субсидий на топливо, введение которого спровоцировало массовые протесты по всей стране. В ответ противники действий правительства согласились прекратить свои акции неповиновения. Одновременно представители коренных национальностей Эквадора согласились прекратить забастовки и протестные акции.

Теги
ЭквадорМорено, Ленин
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