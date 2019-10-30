Лидер венесуэльской оппозиции поздравил народ Аргентины с избранием нового президента

КАРАКАС, 30 октября. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо поздравил аргентинский народ с успешно проведенными выборами, победу на которых в минувшее воскресенье одержал левоцентрист Альберто Фернандес. Об этом он во вторник написал в Twitter.

"Мы поздравляем аргентинский народ с демократическим событием минувшего воскресенья, когда он избрал нового президента Альберто Фернандеса. Аргентина является фундаментальным союзником в борьбе за восстановление демократии в Венесуэле, мы надеемся и впредь работать вместе на благо наших народов", - написал Гуайдо.

Оппозиционер также поблагодарил уходящего президента Маурисио Макри "за его постоянную работу на благо венесуэльского народа и его борьбу за свободу и демократию".

В воскресенье гражданам Аргентины было необходимо выбрать одного из шести претендентов на высший государственный пост. Явка составила 80,84%. Победу одержал кандидат от левоцентристской коалиции Альберто Фернандес. Действующий президент Маурисио Макри, представляющий правоцентристские силы, поздравил соперника с победой.