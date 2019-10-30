CBC: Саудовская Аравия задолжала $2,6 млрд за поставки канадских бронетранспортеров

ОТТАВА, 30 октября. /ТАСС/. Саудовская Аравия должна канадской компании General Dynamics Land Systems 3,4 млрд канадских долларов ($2,6 млрд) из-за несвоевременной оплаты поставляемых этой стране бронетранспортеров (БТР). Об этом во вторник сообщил телеканал CBC.

Телеканал ссылается на последнюю квартальную финансовую отчетность General Dynamics Land Systems. По данным CBC, компания может выставить счет на указанную сумму правительству Канады "в соответствии с условиями договора". Фирма является субподрядчиком и получает оплату только от федерального правительства, которому деньги за выполненный заказ должны переводить саудиты. В General Dynamics Land Systems заявили, что полностью выполняют свои контрактные обязательства и имеют право на получение всей невыплаченной суммы.

Ранее сообщалось, что канадская компания поставит Саудовской Аравии порядка 740 бронетранспортеров, в том числе с крупнокалиберным вооружением. Поставки стали осуществляться в начале 2017 года, а сам договор на 15 млрд канадских долларов ($12 млрд) при активном участии правительства Канады был заключен в феврале 2014 года.

Впервые о масштабах этой сделки в мае 2015 года сообщила газета The Globe and Mail. Она отметила, что данное соглашение напрямую нарушает канадский закон, который запрещает поставки вооружения в страны, где нарушаются права человека. Публикация материала тогда вызвала большой общественный резонанс, так как газета сообщила, что подобные канадские бронемашины "Саудовская Аравия направляла в 2011 году в Бахрейн на подавление демократического восстания".

В 2016 году премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что правительство Канады не будет отменять эту сделку. По его словам, данный договор был подписан предыдущим консервативным правительством страны, и его расторжение нынешними либеральными властями "станет ужасным прецедентом". Также премьер-министр заверил, что в будущем канадское правительство будет стараться не заключать подобных сделок. Представители General Dynamics Land Systems и МИД Канады уже несколько лет отказываются комментировать любые подробности соглашения.