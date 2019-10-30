СМИ: США сняли визовые ограничения для нового министра обороны Индонезии

ТАСС, 30 октября. Вашингтон исключил из санкционного списка нового министра обороны Индонезии Прабово Субианто, которому долгое время был запрещен въезд на территорию США. Об этом пишет в среду газета The Jakarta Post со ссылкой на представителей партии "Движение за великую Индонезию", лидером которой он является.

"После назначения на пост главы оборонного ведомства Прабово Субианто встречался с официальными иностранными делегациями, в том числе из Соединенных Штатов, представители которых заверили министра, что теперь он может посещать США в любое время", - сообщил зампредседателя партии Суфми Даско. Вместе с тем, по его словам, "детали и сроки визитов пока не обговариваются".

Прабово был обвинен в нарушении прав человека после исчезновения 13 демократических активистов в 1997-1998 годы, незадолго до отставки с поста президента республики Сухарто, зятем которого на тот момент являлся Прабово. По информации индонезийских СМИ, начиная с 2000 года, политику неоднократно отказывалось в визе в США.