Экс-советник штаба Трампа, осужденный за ложные показания ФБР, баллотируется в Конгресс

НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /ТАСС/. Бывший советник предвыборного штаба Дональда Трампа Джордж Пападопулос, осужденный за дачу ложных показаний ФБР, намерен баллотироваться в нижнюю палату Конгресса США от штата Калифорния на место, ставшее вакантным после скандальной отставки демократа Кэти Хилл. Об этом говорится в уведомлении Пападопулоса, зарегистрированном во вторник федеральной избирательной комиссией.

Бывший советник предвыборного штаба Трампа не уточнил, от какой партии он намерен баллотироваться в Палату представителей от 25-го избирательного округа Калифорнии. Пападопулос в своем Twitter допускал возможность представлять правящую Республиканскую партию.

Кэти Хилл 27 октября сложила с себя полномочия члена нижней палаты Конгресса из-за обвинений в интимной связи со своим сотрудником. Комитет по этике Палаты представителей на прошлой неделе начал расследование в отношении того, имела ли конгрессвумен интимные отношения с сотрудником ее офиса в нарушение правил законодательной ветви власти. Хилл отрицала предъявленные ей обвинения.

Пападопулос был фигурантом расследования данных о приписываемом России вмешательстве в американские выборы 2016 года. В сентябре прошлого года он был приговорен к 14 дням тюремного заключения за дачу ложных показаний ФБР. 7 декабря того же года Пападопулос вышел на свободу, отсидев в тюрьме города Оксфорд (штат Висконсин) 12 дней. Пападопулос в течение 12 месяцев должен находиться под особым надзором властей, ему запрещено без разрешения суда выезжать за пределы Южного округа штата Калифорния.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР США Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором Мюллер признал, что расследование не выявило сговора между выигравшим выборы Трампом и РФ. Он утверждал при этом, что Москва пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании.

Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.