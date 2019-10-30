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Politico: суд США заблокировал решение о передаче Конгрессу полной версии доклада Мюллера

Ранее Министерство юстиции Соединенных Штатов подало апелляцию на решение Хоуэл от 26 октября

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Апелляционный суд столичного округа Колумбия во вторник временно заблокировал решение федерального судьи США Берил Хоуэл, постановившей передать к 30 октября юридическому комитету Палаты представителей Конгресса полную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о расследовании приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года. Об этом сообщила газета Politico.

Ранее Министерство юстиции США подало апелляцию на решение Хоуэл от 26 октября.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР США и спецпрокурор Роберт Мюллер. 18 апреля текущего года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы действующего хозяина Белого дома Дональда Трампа с Россией. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

Теги
США
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