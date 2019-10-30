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СМИ: Хейли и Мэттис поддержали выдвижение Салливана на пост посла в РФ

В письме бывших представителей администрации президента США Салливан охарактеризован как "нужный человек в нужное время" для такой работы, отмечает The Hill

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Ряд бывших представителей администрации президента США Дональда Трампа подписали письмо в поддержку кандидатуры Джона Салливана, выдвинутого ранее на пост посла в Москве. Об этом сообщила во вторник газета The Hill.

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Письмо, направленное председателю комитета по иностранным делам Сената Конгресса США республиканцу Джеймсу Ришу и старшему демократу комитета Роберту Менендесу, подписали такие экс-чиновники, как бывший постпред США при ООН Никки Хейли, экс-министр обороны Джеймс Мэттис, бывший помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер и экс-заместитель госсекретаря США по политическим делам Томас Шэннон.

В письме Салливан, который сейчас занимает должность первого заместителя госсекретаря, охарактеризован как "нужный человек в нужное время" для такой работы.

Слушания в комитете по иностранным делам Сената по кандидатуре Салливана состоятся в среду.

3 октября 2019 года завершились полномочия Джона Хантсмана на посту посла США в России. Президент США Дональд Трамп позднее направил на рассмотрение Сената кандидатуру Салливана.

Теги
СШАРоссияТрамп, Дональд
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