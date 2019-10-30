NYT: сотрудник Белого дома сообщил о пропусках в стенограмме диалога Трампа и Зеленского

НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /ТАСС/. Ключевые слова и высказывания в опубликованной Белым домом стенограмме июльского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским были пропущены. Как сообщила на своем сайте газета The New York Times , такие показания дал во вторник трем комитетам нижней палаты Конгресса США сотрудник Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Александер Виндман.

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По оценке газеты, Виндман в закрытом режиме отвечал на вопросы членов комитета по иностранным делам, спецкомитета по разведке и комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей в течение 11 часов. Сотрудник СНБ и кадровый военный рассказал, что скрывают значки в стенограмме, призванные обозначать недоговоренные лидерами двух стран фразы.

Например, насколько помнит Виндман, из стенограммы пропало упоминание Зеленским названия газовой компании Burisma, в правление которой в 2014 году вошел сын бывшего вице-президента США Хантер Байден. В документе опущены неоднократные упоминания Трампом записи выступления, в которой Джозеф Байден рекомендовал уволить Виктора Шохина с поста генерального прокурора Украины.

Сотрудник СНБ показал, что ему было поручено внести уточнения в печатную копию аудиозаписи разговора лидеров двух стран. Виндман передал выполненную работу своему непосредственному начальнику. В стенограмме, опубликованной позже Белым домом, часть исправлений были сохранены, а часть не были учтены.

Газета напоминает о том, что американская сторона воспроизводила разговор Трампа и Зеленского по записям стенографистов, сделанным на слух, и по программному обеспечению, предназначенному для распознавания голоса индивида. Эта программа чаще всего не фиксирует собственные имена и технические термины.