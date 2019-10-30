СМИ: парламент Тайваня одобрил выделение $8 млрд на закупку 66 истребителей в США

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 30 октября. /ТАСС/. Законодательный Юань (парламент) Тайваня принял во вторник законопроект о финансировании закупки в США 66 истребителей F-16V продвинутой модификации в целях повышения обороноспособности острова. Как сообщила в среду газета Taipei Times, на эти цели выделяется 250 млрд тайваньских долларов ($8,19 млрд) из специального бюджета.

Как отметил глава военного ведомства Янь Дэфа, поставки боевых самолетов планируются с 2023 по 2026 годы. Предполагается, что они будут базироваться на базе ВВС в уезде Тайдун в южной части острова. Тайбэй также намерен запросить у Пентагона возможность передачи тайваньской стороне технологий для производства ключевых деталей истребителей, чтобы обслуживать их самостоятельно.

20 августа Госдепартамент США официально объявил об утверждении проекта продажи Тайваню 66 истребителей F-16V на сумму 8 млрд долларов. Данное решение вызвало протесты со стороны материкового Китая, который считает остров частью своей территории и выступает против военно-технического сотрудничества с Тайбэем зарубежных стран.

Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией и, согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, в том числе Россией, считается одной из китайских провинций.