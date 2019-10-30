Япония утверждает, что самолеты РФ трижды нарушали ее воздушное пространство в этом году

ТОКИО, 30 октября. /ТАСС/. Военные самолеты РФ трижды за последние полгода нарушали воздушное пространство Японии. Такое утверждение содержится в опубликованных в среду Объединенным комитетом начальников штабов (ОКШН) Сил самообороны Японии статистических данных.

В частности, по данным японских военных, дважды нарушение воздушного пространства было зафиксировано 20 июня этого года - в районе островов Минамидайто на юге страны и Хатидзёдзима к юго-востоку от столичного региона. Еще одно нарушение японского воздушного пространства российскими военными самолетами, как утверждается, было совершено 23 июля. Однако в этом случае речь идет о пролете в районе островов Такэсима, находящихся под контролем Южной Кореи, где их именуют Токто, на которые претендуют японские власти.

Согласно опубликованным данным, в общей сложности истребители Сил самообороны Японии с апреля по сентябрь 2019 года 470 раз вылетали на перехват военных самолетов других государств в связи с их приближением к воздушному пространству страны. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году этот показатель снизился на 91 вылет. Больше всего вылетов было совершено для сопровождения самолетов КНР - 332. На перехват российских самолетов японские истребители вылетали 135 раз, что на 76 вылетов меньше, чем в аналогичный период 2018 года.