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В Третьем комитете Генассамблеи ООН обсудили ситуацию в Синьцзяне

Поддержка странами противоположных позиций Китая или США вылилась в публикацию двух противоположных заявлений

ООН, 30 октября. /ТАСС/. Ситуация с правами человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР во вторник стала предметом активных обсуждений в Третьем комитете Генассамблеи ООН. Поддержка странами противоположных позиций Китая или США вылилась в публикацию двух противоположных заявлений.

54 страны, включая Россию, выступили в поддержку проводимой Китаем контртеррористической политики. "Мы выражаем твердое неприятие практике определенных стран по политизации темы прав человека, - говорится в заявлении, озвученном на заседании комитета во вторник представители Белоруссии. - Отмечаем выдающиеся достижения Китая в области прав человека".

"Терроризм, сепаратизм и религиозный экстремизм принесли значительный урон этническим группам Синьцзяня, что оказало негативное воздействие на такие права человека, как право на жизнь, здоровье и развитие, - констатировали 54 государства. - Столкнувшись с угрозой терроризма и экстремизма Китай предпринял серию мер, включая учреждение специальных образовательных центров".

С прямо противоположным мнением выступила подержавшая США группа из 23 стран. В заявлении, которое озвучила постпред Великобритании Карен Пирс, Китай обвиняется в ущемлении прав проживающих в регионе уйгуров. "Призываем правительство Китая придерживаться их национального законодательства, а также международного права, уважать права человека, включая свободу вероисповедания", - отметила Пирс.

После заседания постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил журналистам, что такая постановка вопроса со стороны США "не помогает достижению хорошего результата в вопросе торговых переговоров". В то же время он отметил, что переговоры "продолжаются и в них есть прогресс".

Со своей стороны постпред США при ООН Келли Крафт опровергла какую-либо связь между давлением на Китай в правовой сфере и продолжающимися переговорами по торговому соглашению. "Я бы выступила с таким заявлением независимо от этого [идущих переговоров], - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. - Где бы ни нарушались права человека, мы будем стоять на защите прав страдающих людей".

Учреждения в Синьцзяне

Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании масштабной сети пенитенциарных учреждений в Синьцзяне, однако в конце 2018 года впервые подтвердили, что в регионе функционируют "центры образования и профессиональной подготовки". По заявлению китайских официальных лиц, в них содержатся "попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма лица", где их обучают китайскому языку, основам письма, повышению коммуникативных навыков, основам законодательства КНР. При этом точное число проживающих в этих центрах лиц власти Китая не публиковали.

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