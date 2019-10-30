Токио надеется на налаживание регулярных туров на Курилы

ТОКИО, 30 октября. /ТАСС/. Правительство Японии надеется, что первая пилотная поездка группы японских туристов на южную часть Курил приведет к налаживанию регулярных проектов такого рода. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Нынешняя пилотная поездка, - сказал он. - должна выявить будущие задачи на этом направлении. Нужно, чтобы она привела к разработке полномасштабных туристических проектов".

Генеральный секретарь кабинета отметил также важность работы и на других направлениях совместной хозяйственной деятельности на юге Курил. "Хотелось бы работать над их конкретизацией, - отметил он, - с тем, чтобы это привело к решению территориального вопроса и заключению мирного договора с Россией".

Первая пилотная группа японских туристов во вторник на судне вышла из порта Немуро на острове Хоккайдо и в среду прибыла на южнокурильский остров Кунашир. Затем она переместится на остров Итуруп. Поездка продлится ориентировочно до 4 ноября.

По данным МИД Японии, в нынешнем проекте принимают участие 44 человека, включая сопровождающих чиновников и переводчиков. Москва и Токио в настоящее время ведут консультации по вопросам налаживания совместной хозяйственной деятельности на южной части Курил по пяти направлениям: аквакультура, тепличные хозяйства, туризм, ветроэнергетика и переработка отходов. Налаживание сотрудничества в этих сферах стороны рассматривают как важный шаг на пути к заключению мирного договора.