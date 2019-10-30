Председатель ОБСЕ приветствовал разведение войск в районе поселка Золотое в Донбассе

ПРАГА, 30 октября. /ТАСС/. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак приветствовал новое соглашение о разведении войск конфликтующих в Донбассе сторон в районе поселка Золотое. Соответствующие заявление политика размещено в его Twitter.

"Приветствую возобновление разъединения [личного состава] войск и [военной] техники [конфликтующих сторон] в районе поселка Золотое, - отмечается в документе. - Разъединение [сил сторон] вдоль линии соприкосновения является шагом к мирному урегулированию конфликта на востоке страны [Украины]. Но необходимо сделать еще больше! С нетерпением жду завершения процесса разведения войск в [районе поселка] Золотое и других позитивных новостей".

Стороны конфликта в Донбассе во вторник начали отвод войск в районе населенного пункта Золотое на линии соприкосновения в Луганской области. Это произошло без каких-либо предварительных объявлений, неожиданно не только для СМИ, но и для многих участников самого процесса. При этом наблюдатели отметили, что похожий на спецоперацию отвод начался после столь же неожиданной поездки Зеленского в этот район в минувшие выходные.

Факт начала разведения помощник президента РФ Владислав Сурков назвал "хорошей новостью".