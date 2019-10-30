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СМИ: США не настаивали на плате за развертывание Южной Кореей крупной военной техники

Телеканал KBS сообщал, что Вашингтон потребовал от Сеула расширить финансовый вклад в совместную оборону

ТАСС, 30 октября. Вашингтон не требовал от Сеула на переговорах о распределении расходов на оборону платы за размещение крупной военной техники на Корейском полуострове. Об этом сообщило в среду агентство Yonhap со ссылкой на источник в МИД Южной Кореи.

"Во время двух предыдущих раундов переговоров [о распределении расходов на совместную оборону] США не настаивали на том, чтобы южнокорейская сторона взяла на себя часть расходов на размещение стратегических вооружений", - сказал собеседник агентства. Отмечается, что к стратегическому вооружению относится такая крупная боевая техника Вооруженных сил США, как атомные подводные лодки и авианосцы.

Ранее телеканал KBS сообщил, что в ходе второго раунда консультаций, состоявшегося 22-24 октября в Гонолулу (штат Гавайи), Вашингтон в очередной раз настоял на включении в список совместных военных расходов проведение у Корейского полуострова операций с привлечением стратегических вооружений, в том числе полеты бомбардировщиков В-52 (Би-52).

В сентябре в Сеуле американская сторона заявила о необходимости значительного увеличения расходов Южной Кореи, поскольку содержание там 28-тысячного воинского контингента обходится Вашингтону примерно в $5 млрд в год.

В 2019 году расходы Сеула на содержание контингента США были повышены на 8,2%, до 1,04 трлн вон ($915 млн). Срок пятилетнего соглашения о финансировании пребывания 28,5 тыс. американских военных в Республике Корея истек 31 декабря 2018 года. В соответствии с ним ежегодные расходы сеульской администрации на эти цели составляли около 960 млрд вон ($860 млн). Новое соглашение было заключено сроком на один год.

Войска Соединенных Штатов находятся в Южной Корее со времен Корейской войны (1950-1953). Условия их пребывания регулируются подписанным 26 января 1950 года двумя странами соглашением о помощи во взаимной обороне.

Теги
СШАРеспублика Корея
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