Источник: МИД Турции вызвал посла США после решения конгрессменов признать геноцид армян

АНКАРА, 30 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Турции вызвало американского посла Дэвида Саттерфилда в связи с решением Палаты представителей Конгресса США признать геноцид армян. Об этом сообщил в среду ТАСС источник в МИД республики.

Он доказал подлинность двух писем идеолога геноцида, в которых тот призывал уничтожить всех армян, живущих на территории Турции

Турецкий историк нашел новые доказательства геноцида армян. Он доказал подлинность двух писем идеолога геноцида, в которых тот призывал уничтожить всех армян, живущих на территории Турции

"В министерство был вызван посол США Дэвид Саттерфилд в связи с решением Палаты представителей США по событиям 1915 года, в котором отсутствует какая-либо историческая и правовая база", - сказал собеседник агентства.

По его словам, такой шаг также был обусловлен "резолюцией Палаты представителей Конгресса США о новом пакете санкций против Турции из-за проведения операции "Источник мира" в Сирии".

Во вторник Палата представителей Конгресса США одобрила пакет санкций против Турции и ее финансового сектора в связи с проведением Анкарой военной операции на северо-востоке Сирии и покупкой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Кроме того, Палата представителей большинством голосов одобрила резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи. Похожие резолюции на протяжении десятилетий рассматривались конгрессменами, но так и не были вынесены на голосование. По мнению американских обозревателей, данные шаги приведут к серьезному ухудшению американо-турецких отношений.

24 апреля ежегодно в Армении отмечают День памяти жертв геноцида армян. В этот день в 1915 году началась депортация представителей армянской интеллигенции из Константинополя. Геноцидом армян называют массовую депортацию и истребление армянского населения в Османской империи в годы Первой мировой войны.

Турция не приемлет использование термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что тогда в Османской империи шла братоубийственная война и все стороны несли большие потери. Анкара открыла османские архивы и приглашает историков изучить их для выработки объективного подхода к событиям 100-летней давности. Республика ревностно относится к любым попыткам признания факта геноцида армян.