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Источник: МИД Турции вызвал посла США после решения конгрессменов признать геноцид армян

Собеседник ТАСС не исключил, что такой шаг также был обусловлен "резолюцией Палаты представителей Конгресса США о новом пакете санкций против Турции из-за проведения операции "Источник мира" в Сирии"
Посол США в Турции Дэвид Саттерфилд EPA-EFE/WAEL HAMZEH
Описание
Посол США в Турции Дэвид Саттерфилд
© EPA-EFE/WAEL HAMZEH

АНКАРА, 30 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Турции вызвало американского посла Дэвида Саттерфилда в связи с решением Палаты представителей Конгресса США признать геноцид армян. Об этом сообщил в среду ТАСС источник в МИД республики.

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"В министерство был вызван посол США Дэвид Саттерфилд в связи с решением Палаты представителей США по событиям 1915 года, в котором отсутствует какая-либо историческая и правовая база", - сказал собеседник агентства.

По его словам, такой шаг также был обусловлен "резолюцией Палаты представителей Конгресса США о новом пакете санкций против Турции из-за проведения операции "Источник мира" в Сирии".

Во вторник Палата представителей Конгресса США одобрила пакет санкций против Турции и ее финансового сектора в связи с проведением Анкарой военной операции на северо-востоке Сирии и покупкой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Кроме того, Палата представителей большинством голосов одобрила резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи. Похожие резолюции на протяжении десятилетий рассматривались конгрессменами, но так и не были вынесены на голосование. По мнению американских обозревателей, данные шаги приведут к серьезному ухудшению американо-турецких отношений.

24 апреля ежегодно в Армении отмечают День памяти жертв геноцида армян. В этот день в 1915 году началась депортация представителей армянской интеллигенции из Константинополя. Геноцидом армян называют массовую депортацию и истребление армянского населения в Османской империи в годы Первой мировой войны.

Турция не приемлет использование термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что тогда в Османской империи шла братоубийственная война и все стороны несли большие потери. Анкара открыла османские архивы и приглашает историков изучить их для выработки объективного подхода к событиям 100-летней давности. Республика ревностно относится к любым попыткам признания факта геноцида армян.

Теги
АрменияСШАТурция
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