В Анкаре заявили, что решения США о геноциде и санкциях подорвут отношения с Турцией

ТАСС, 30 октября. Решения американских законодателей о геноциде армян и санкциях против Анкары напрямую противоречат стратегическим отношениям двух стран и навредят им. Соответствующее сообщение разместил в среду в Twitter руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Он доказал подлинность двух писем идеолога геноцида, в которых тот призывал уничтожить всех армян, живущих на территории Турции

Турецкий историк нашел новые доказательства геноцида армян. Он доказал подлинность двух писем идеолога геноцида, в которых тот призывал уничтожить всех армян, живущих на территории Турции

"Голосование по армянской резолюции в Палате представителей Конгресса США в крайней степени беспокоит всех, кто дорожит турецко-американскими отношениями. Те, кто голосовал в поддержку резолюции, будут нести ответственность за ухудшение стратегических отношений [Анкары и Вашингтона] в этом неспокойном регионе", - указал он. Алтун добавил, что "политизация истории ради выполнения политических задач неприемлема".

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в свою очередь призвал США "сначала посмотреть на свою историю, на кровавое прошлое поддерживаемых Америкой террористических организаций Рабочая партия Курдистана и АСАЛА". "Этот законопроект является одним из постыдных примеров политизации истории", - написал он в Twitter.

Палата представителей Конгресса США во вторник признала геноцид армян в Османской империи в 1915 году. 223 конгрессмена поддержали резолюцию, 191 законодатель высказался против. Тогда же нижняя палата Конгресса поддержала и законопроект о санкциях в отношении Турции и ее финансового сектора в связи с проведением Анкарой военной операции на северо-востоке Сирии и покупкой российских зенитных ракетных систем С-400.

"Законопроект Палаты представителей с угрозой санкций в отношении Турции вступает в прямое противоречие с духом стратегического партнерства. Такой документ открыто нарушает государственную политику США, когда американская администрация и Турция нацелились на достижение 100-миллиардного торгового оборота", - указал Алтун. Он добавил, что "попытки наложить санкции на союзника по НАТО ради защиты террористической организации могут быть лишь проявлением политической близорукости и отрывом от реальности".

Турецкая операция "Источник мира" на севере Сирии имела целью освобождение территорий от вооруженных курдских формирований, признанных Анкарой террористическими, но получавшими помощь и содействие Вашингтона. Инициатива о санкциях обязывает президента США Дональда Трампа ввести ограничения против лиц, причастных к военной операции в Сирии, в том числе против министра национальной обороны Хулуси Акара. Однако этот законопроект должен еще пройти ряд процедур и голосований, прежде чем поступит на подпись президенту.