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Армения поблагодарила Палату представителей США за резолюцию о признании геноцида армян

В МИД Армении заявили о готовности "продолжать тесное сотрудничество со всеми международными партнерами в деле активизации усилий по предотвращению преступлений против человечности"

ЕРЕВАН, 30 октября. /ТАСС/. Армения выражает признательность Палате представителей США за принятие резолюции, признающей геноцид армян в Османской империи, и считает, что данный шаг имеет важное значение в контексте торжества гуманизма, истины и справедливости. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении внешнеполитического ведомства страны.

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"Армения глубоко признательна членам Палаты представителей США за решимость при голосовании по резолюции номер 296, признающий геноцид армян в Османской империи. Данный шаг свидетельствует о приверженности идеям гуманизма, истине, справедливости, всеобщим ценностям солидарности и прав человека", - говорится в заявлении МИД страны.

Как подчеркивается в документе, принятие данной резолюции является важным шагом в поддержке международных усилий, направленных на предотвращение преступлений геноцида. "Армения готова продолжать тесное сотрудничество со всеми международными партнерами в деле активизации усилий по предотвращению преступлений против человечности", - отметили в МИД.

Палата представителей США большинством голосов одобрила резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи. Похожие резолюции на протяжении десятилетий рассматривались конгрессменами, но так и не были вынесены на голосование. По мнению американских обозревателей, данные шаги приведут к серьезному ухудшению американо-турецких отношений.

24 апреля в Армении отмечают День памяти жертв геноцида армян. В этот день в 1915 году началась депортация представителей армянской интеллигенции из Константинополя. Геноцидом армян называют массовую депортацию и истребление армянского населения в Османской империи в годы Первой мировой войны.

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АрменияСША
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