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Зеленский открыл доступ к космической деятельности частным лицам

Согласно закону, теперь вести космическую деятельность на Украине смогут как граждане, так и юридические лица

КИЕВ, 30 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном регулировании космической деятельности, который открывает доступ к ведению космической деятельности частным лицам. Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера.

"Документ предусматривает, что субъектами космической деятельности могут быть предприятия, учреждения и организации любой формы собственности", - говорится в сообщении.

Согласно закону, теперь вести космическую деятельность смогут как граждане, так и юридические лица. Для этого они должны подать декларацию об осуществлении космической деятельности в центральной орган исполнительной власти. Закон также предусматривает, что осуществление испытаний и запусков ракет-носителей и космических аппаратов, управление космическими аппаратами на околоземной орбите или в космическом пространстве и их возвращение на Землю должно происходить на основании разрешения.

Пресс-служба отметила, что закон определяет основные принципы космической деятельности на Украине, среди которых возможность свободно исследовать и использовать космос, в том числе в интересах национальной безопасности и в коммерческих целях; а также "сохранение и развитие имеющихся международных связей в космической отрасли с учетом национальных интересов". Документ вступит в силу через три месяца со дня его опубликования.

Ранее Зеленский на встрече с президентом Бразилии Жаиром Болсонару предложил возобновить совместный космический проект по использованию бразильского космодрома "Алкантара".

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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