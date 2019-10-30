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Ликвидация Абу Бакра аль-Багдади

WP: помогавший отслеживать перемещения главаря ИГ информатор США получит до $25 млн

По данным газеты, информатором был "араб, исповедующий ислам суннитского толка, который пошел против ИГ после убийства террористами одного из своих родственников"

ТАСС, 30 октября. Информатор спецслужб США, оказавший помощь в ликвидации главаря группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади в сирийской провинции Идлиб, получит вознаграждение в размере до $25 млн. Об этом в среду сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

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По их словам, неназванный информатор "помогал отслеживать перемещения аль-Багдади в Сирии, а также предоставлял сведения о ходе строительных работ на территории комплекса зданий", где скрывался главарь ИГ. "Он может получить все $25 млн или часть этой суммы", которую США обещали за голову аль-Багдади, указывает газета.

The Washington Post подчеркивает, что осведомитель присутствовал при проведении операции по уничтожению главаря ИГ. "Он был вывезен из региона вместе с семьей два дня спустя после нее", - говорится в статье.

Согласно данным газеты, информатор - "араб, исповедующий ислам суннитского толка, который пошел против ИГ после убийства террористами одного из своих родственников". Он был внедрен в окружение аль-Багдади курдскими "Силами демократической Сирии".

27 октября президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации американскими спецназовцами аль-Багдади. Глава Белого дома выразил благодарность России, Турции, Сирии и Ираку за содействие в проведении этой операции. По его словам, РФ открыла для США воздушное пространство над определенными районами Сирии. При этом в Минобороны РФ заявили, что ведомство не располагает достоверной информацией об уничтожении аль-Багдади и не открывало воздушное пространство над Сирией для американской авиации.

Теги
СШАЛиквидация Абу Бакра аль-Багдади
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