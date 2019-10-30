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Кризис на Украине

Зеленский заявил, что Украине нужен мир в Донбассе на ее условиях

Президент Украины отметил, что для этого стране нужна "сильная позиция", которая возможна при сохранении санкций

КИЕВ, 30 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужен мир в Донбассе на ее условиях и для этого нужна сильная переговорная позиция.

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"Я неоднократно говорил, что закончить войну и вернуть все украинские территории мы сможем одним путем - это дипломатия и санкционное давление. Нам нужен мир на наших условиях, и для этого Украине нужна сильная позиция, которая возможна при сохранении санкций", - сказал он в среду в Мариуполе на Форуме единства.

Помимо дипломатии, по словам Зеленского, приоритетом для Украины "является информационная и гуманитарная политика в отношении Донбасса и Крыма".

Однако, отметил президент, сегодня информационное поле Украины "заминировано". "Кроме фейков и манипуляций, встречается гнев, агрессия, а риторика иногда переполнена ненавистью. Поэтому нам всем обществом надо вдохнуть, выдохнуть и поговорить спокойно и рассудительно, без лишних эмоций и без лишних лозунгов", - призвал Зеленский.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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