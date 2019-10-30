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Зеленский представил госстратегию "реинтеграции Донбасса и Крыма"

Президент отметил, что такая стратегия "жизненно необходима" для сохранения Украины как страны

КИЕВ, 30 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости иметь государственную стратегию "реинтеграции Донбасса и Крыма" и назвал четыре ее составляющие.

"После пяти лет войны должна появиться наконец государственная стратегия реинтеграции Донбасса и Крыма, - сказал он, выступая в среду на Форуме единства в Мариуполе. - Ее составляющие части будут представлены сегодня".

"Первая - это прозрачность и публичность. Государство должно не только пояснять свои шаги, оно должно найти правильные способы вместе с гражданским обществом инициировать масштабный национальный диалог. Именно поэтому проходит этот форум", - заявил Зеленский.

Второй составляющей он назвал консенсус. "Украинскому обществу нужно договориться между собой, потому что внутри страны существуют абсолютно разные видения по вопросу возвращения Донбасса и Крыма. Большинство убеждено, что они должны вернуться на Украину. Но как именно? Тут общество разделено", - подчеркнул глава государства.

Третьей составляющей, по мнению президента, должен стать реализм. По его словам, ошибочно думать, что Киев "вернет Крым" военным путем, а также что "уже завтра" все люди в Донбассе заговорят на украинском языке. Четвертой позицией Зеленский считает имплементацию, то есть способность государства воплощать стратегию в жизнь.

Зеленский подчеркнул, что такая стратегия "жизненно необходима" для сохранения Украины как страны и для совместного решения других вызовов.

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