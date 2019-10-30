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Кризис на Украине

Помощник Зеленского заявил, что разведение в Золотом проходит по плану

Разведение войск в Золотом после неоднократного срыва договоренностей по вине Украины неожиданно началось 29 октября по инициативе Киева без каких-либо предварительных объявлений

КИЕВ, 30 октября. /ТАСС/. Разведение сил и средств в районе Золотого у линии соприкосновения в Донбассе проходит по плану. Об этом во вторник заявил помощник украинского президента Андрей Ермак.

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"Пока что проходит по плану", - ответил он на соответствующий вопрос журналиста украинского телеканала "Общественное ТВ".

Стороны конфликта в Донбассе во вторник начали отвод сил в районе населенного пункта Золотое на линии соприкосновения в Луганской области. Разведение войск в Золотом после неоднократного срыва договоренностей по вине Украины неожиданно началось по инициативе Киева без каких-либо предварительных объявлений. В Луганской народной республике, на линии соприкосновения с которой находится город Золотое, заявили, что давно были готовы к этому и ожидали только сигнала от украинской стороны. При этом наблюдатели отметили, что отвод начался после состоявшейся в минувшие выходные поездки президента Украины Владимира Зеленского в Золотое, во время которой он встретился с занявшими район радикалами, заявил о необходимости отвести войска и потребовал от них вывезти незаконное оружие.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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