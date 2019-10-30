Турция сохраняет за собой право начать еще одну операцию против курдских сил

ТАСС, 30 октября. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в среду, что его страна может самостоятельно начать операцию в Сирии, если курдские вооруженные формирования не отойдут на 30 км от сирийско-турецкой границы. Об этом сообщило Anadolu .

"Мы оставляем за собой право возобновить военную операцию в Сирии, если террористы приблизятся на расстояние в 30 км к границам Турции или продолжат атаки из любого другого района Сирии", - сказал турецкий лидер.

Он заявил, что Турция и Россия 1 ноября приступят к совместному патрулированию на северо-востоке Сирии. "В пятницу мы начинаем совместную с россиянами полевую операцию. Иначе говоря, мы приступаем к патрулированию", - приводит агентство France-Presse слова турецкого лидера. Ранее агентство Reuters проинформировало, что патрулирование будет осуществляться на глубине в 7 км от границы.

По словам Эрдогана, турецкие силы "решительно пресекут" любые обстрелы и атаки в районе проведения операции. "При необходимости мы расширим зону безопасности", - подчеркнул он.