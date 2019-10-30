"Смелый шаг". Почему конгрессмены США признали геноцид армян?

Палата представителей Конгресса США большинством голосов одобрила резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи. Чем был обусловлен этот шаг и как он повлияет на американо-турецкие отношения?
Что произошло?
Конгрессмены большинством голосов (223 против 191) одобрили резолюцию, в которой указали на важность почитания памяти жертв геноцида армян "путем [его] официального признания". Они также выступили против усилий, направленных на то, чтобы "связывать правительство Соединенных Штатов с отрицанием геноцида армян или любого другого геноцида". Палата представителей призвала к тому, чтобы доносить до американцев больше информации о геноциде армян. В Сенат ранее был внесен аналогичный документ.
Почему это решение историческое?
Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная ветвь власти вправе игнорировать такого рода документы.
Тем не менее Reuters называет резолюцию "символической, но исторической". Похожие документы на протяжении десятилетий рассматривались конгрессменами, но еще ни разу не были вынесены на голосование Палаты представителей полного состава. Американцы опасались, что признание геноцида приведет к серьезному ухудшению американо-турецких отношений, президенты избегали слова "геноцид" в заявлениях, приуроченных к событиям 1915 года.
Какова политическая подоплека признания геноцида? Почему это происходит именно сейчас?
Поведение Турции в последнее время вызывает все большее недовольство Вашингтона. Сначала речь шла о покупке Анкарой российских ракетных систем С-400. Затем конгрессмены выступили против военной операции Турции в Сирии, которая поставила под удар курдов, американских союзников по борьбе с террористами.
Все это послужило геополитическим контекстом для принятия резолюции о признании геноцида армян. Представитель Демократической партии США Адам Шифф, чей избирательный округ в Калифорнии является местом проживания большой армянской диаспоры, пытался протолкнуть подобное законодательство в течение 19 лет и в своем выступлении в Конгрессе проводил параллели между геноцидом 1915 года и нынешним положением курдов. В один день с принятием резолюции Палата призвала ввести санкции против Турции из-за операции в Сирии и С-400.
Как решение Палаты предствителей прокомментировала Армения?
Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал одобрение документа: "Резолюция — смелый шаг в направлении установления истины и исторической справедливости, он принесет утешение многим потомкам армян, переживших геноцид".
В МИД Армении указали, что принятие данной резолюции является важным шагом в поддержке международных усилий, направленных на предотвращение преступлений геноцида. "Армения глубоко признательна членам Палаты представителей США за решимость при голосовании по резолюции номер 296, признающей геноцид армян в Османской империи. Данный шаг свидетельствует о приверженности идеям гуманизма, истине, справедливости, всеобщим ценностям солидарности и прав человека", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны.
А как отреагировала Турция?
В Анкаре заявили, что решения США о геноциде и санкциях подорвут отношения с Турцией. Официальный представитель президента Ибрагим Калын назвал резолюцию "одним из постыдных примеров политизации истории". Глава управления по связям с общественностью администрации президента Фахреттин Алтун заявил, что "такой документ открыто нарушает государственную политику США, когда американская администрация и Турция нацелились на достижение 100-миллиардного торгового оборота". Посол США Дэвид Саттерфилд был вызван в МИД Турции для разъяснений.
Турция исторически не приемлет использование термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что тогда в Османской империи шла братоубийственная война и все стороны несли большие потери. Республика ревностно относится к любым попыткам признания факта геноцида армян. Несмотря на общую границу, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений.