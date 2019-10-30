"Смелый шаг". Почему конгрессмены США признали геноцид армян?

Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная ветвь власти вправе игнорировать такого рода документы.

Тем не менее Reuters называет резолюцию "символической, но исторической". Похожие документы на протяжении десятилетий рассматривались конгрессменами, но еще ни разу не были вынесены на голосование Палаты представителей полного состава. Американцы опасались, что признание геноцида приведет к серьезному ухудшению американо-турецких отношений, президенты избегали слова "геноцид" в заявлениях, приуроченных к событиям 1915 года.