Тимошенко поддержала протестующих у Рады против продажи земли

КИЕВ, 30 октября. /ТАСС/. Лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко вышла к участникам митинга у здания Верховной рады, выступающим против намерения власти разрешить продажу земель сельскохозяйственного назначения. По ее словам, парламент своим потенциальным решением пытается угодить "латифундистам".

"Вы - шанс. Не депутаты там в зале [Рады], не правительство. Вы - шанс остановить то ужасное решение, которое уже почти готово и лежит на столе Верховной рады и правительства", - обратилась Тимошенко к собравшимся под зданием парламента. По ее словам, власти намерены организовать продажу земли в интересах "больших латифундистов, которые уже имеют от 600 тыс. гектаров земли в одних руках".

В целом у здания Верховной рады в среду собралось, по разным подсчетам, от нескольких сотен до тысячи человек. В акции протеста принимают участие, главным образом, представители аграрных общественных организаций. Люди требуют от парламента не вносить в повестку дня заседания вопрос о снятии моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Они стоят с плакатами: "Нет спекулянтам земли!", "Защитите аграриев Украины" и т. п.

После окончания митинга у Рады участники протеста намерены отправиться к зданию офиса президента.

Проект земельной реформы

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 20 сентября опубликовало для обсуждения проект закона, который предусматривает снятие запрета на продажу земли сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года. Отмечается, что приобретать такие участки могут граждане и юридические лица Украины, территориальные общины, государство. Вместе с тем законопроект содержит норму о том, что права на покупку земли будут лишены физические и юридические лица, иностранные государства, которые подпадают под действие закона о санкциях.

Ранее президент Владимир Зеленский поручил Верховной раде до 1 декабря принять законопроект о создании рынка земли сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на ее продажу.

Премьер-министр страны Алексей Гончарук заявлял, что земельная реформа на Украине будет предусматривать возможность приобретения иностранцами земель сельскохозяйственного назначения, но при условии регистрации юридического лица на Украине и уплаты налогов в бюджет государства. В целом, как утверждал глава правительства, ранее с участием Всемирного банка были проработаны 25 различных сценариев открытия рынка земли, при этом ключевым критерием является достижение "максимального экономического эффекта".