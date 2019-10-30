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Турецкий парламент ответит на признание Палатой представителей США геноцида армян

Президент Турции Тайип Эрдоган назвал американскую резолюцию бесполезной, подчеркнув, что Анкара не признает этот документ

ТАСС, 30 октября. Турецкий парламент даст ответ на принятие Палатой представителей Конгресса США резолюции, признающей геноцид армян в Османской империи. Об этом заявил в среду президент Турции Тайип Эрдоган.

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"Резолюция [о признании геноцида армян] бесполезна. Турция ее не признает", - подчеркнул глава государства, которого цитирует агентство Reuters.

Палата представителей Конгресса США во вторник признала геноцид армян в Османской империи в 1915 году. 223 конгрессмена поддержали резолюцию, 191 законодатель высказался против.

Тогда же нижняя палата Конгресса поддержала и законопроект о санкциях в отношении Турции и ее финансового сектора в связи с проведением Анкарой военной операции на северо-востоке Сирии и покупкой российских зенитных ракетных систем С-400.

Теги
АрменияСШАТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
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