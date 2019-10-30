Турецкий парламент ответит на признание Палатой представителей США геноцида армян

ТАСС, 30 октября. Турецкий парламент даст ответ на принятие Палатой представителей Конгресса США резолюции, признающей геноцид армян в Османской империи. Об этом заявил в среду президент Турции Тайип Эрдоган.

"Резолюция [о признании геноцида армян] бесполезна. Турция ее не признает", - подчеркнул глава государства, которого цитирует агентство Reuters.

Палата представителей Конгресса США во вторник признала геноцид армян в Османской империи в 1915 году. 223 конгрессмена поддержали резолюцию, 191 законодатель высказался против.

Тогда же нижняя палата Конгресса поддержала и законопроект о санкциях в отношении Турции и ее финансового сектора в связи с проведением Анкарой военной операции на северо-востоке Сирии и покупкой российских зенитных ракетных систем С-400.