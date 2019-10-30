Facebook выплатит Великобритании £500 тыс. по делу Cambridge Analytica

ТАСС, 30 октября. Американская компания Facebook достигла соглашения с Управлением комиссара по информации Великобритании (ICO) и согласилась выплатить £500 тыс. ($644 тыс.) по делу об утечке данных пользователей через компанию Cambridge Analytica. Об этом в среду сообщила пресс-служба регулятора.

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Штраф был выписан еще в октябре 2018 года, однако Facebook подала апелляцию на это решение.

"Стороны достигли соглашения, согласно которому компания и ICO договорились отозвать свои претензии. Facebook согласилась выплатить штраф в размере £500 тыс., но не признала своей вины. Штраф будет перечислен в Казначейство", - говорится в сообщении.

В марте 2018 года газета The New York Times сообщила, что британской компании Cambridge Analytica удалось собрать личные сведения десятков миллионов пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники организации, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью оказания влияния на их выбор. После этого главе компании Марку Цукербергу пришлось выступить на двух слушаниях в Конгрессе США и принимать различные меры, направленные на борьбу с проблемой, попавшей в центр внимания общественности. Расследования, касающиеся принципов работы алгоритмов Facebook, были начаты профильными регулирующими органами во многих странах мира.