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Лондон не предлагал британскому еврокомиссару стать кандидатом в новый состав ЕК

Джулиан Кинг также отказался отвечать, согласится ли он войти в новый состав Еврокомиссии, если такое предложение поступит

БРЮССЕЛЬ, 30 октября. /ТАСС/. Правительство Великобритании не предлагало нынешнему британскому еврокомиссару Джулиану Кингу представлять Соединенное Королевство в Еврокомиссии (ЕК) нового состава под руководством Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сам Кинг сообщил на пресс-конференции в Брюсселе в среду.

Отвечая на вопрос британских СМИ, получал ли он предложение из Лондона войти в состав новой Еврокомиссии, Кинг ответил: "Нет". Он также отказался отвечать, согласится ли он войти в новый состав ЕК, если такое предложение поступит. "Моя бабушка учила меня никогда не отвечать на гипотетические вопросы, - сказал он. - А она знала свое дело, она была очень серьезной женщиной, офицером полиции".

Евросоюз 29 октября предоставил Великобритании третью отсрочку по выходу из ЕС до 31 января 2020 года. Поскольку с 1 ноября 2019 года к работе должен приступить новый состав Еврокомиссии, то теперь Лондон должен представить кандидата в эту структуру.

Впрочем, начало работы Еврокомиссии под руководством фон дер Ляйен также будет отсрочено по меньшей мере до 1 декабря, поскольку Европарламент отказался утвердить кандидатов от Румынии, Венгрии и Франции, и теперь новые представители этих стран должны пройти процедуру одобрения. Новые члены ЕК не могут вступить в должность, пока ее полный состав не будет утвержден.

Теги
ВеликобританияФон дер Ляйен, Урсула
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