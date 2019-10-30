Кабмин Литвы решил отозвать с должности посла в РФ и Узбекистане

ВИЛЬНЮС, 30 октября. /ТАСС/. Посол Литвы в России и Узбекистане Ремигиюс Мотузас отзывается с должности. Решение об этом кабинет министров Литвы утвердил в среду на своем заседании, где обсуждался целый ряд кадровых вопросов с отзывом и назначением глав дипломатических представительств балтийской республики.

"Правительство постановляет обратиться к президенту страны с рекомендацией об отзыве посла в Российской Федерации и Узбекистане Мотузаса", - сказано в решении кабмина. Датой отзыва правительство рекомендовало назначить 16 января.

Послов Литовской Республики по представлению правительства и по согласованию с парламентским комитетом по внешней политике назначает и отзывает президент страны. Срок пребывания на посту посла Литвы составляет три года с возможностью продления.

Верительные грамоты Мотузасу как послу в РФ президентом Литвы были вручены в начале 2015 года. 20 января он приступил к исполнению обязанностей.

В апреле текущего года Мотузас был отозван в Литву для консультаций. В отношении дипломата было проведено расследование, связанное с сомнениями в прозрачности процедуры выдачи посольством Литвы в Москве шенгенской визы гражданину РФ Ринату Насырову, совладельцу Нового промышленного банка. В ходе проверки, проведенной МИД республики по информации Службы специальных расследований, объективных данных о возможном злоупотреблении служебным положением со стороны посла не установлено. В мае он вернулся к исполнению обязанностей.