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Кризис в Сирии
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Оппозиция Сирии надеется на политическое урегулирование в 2020 году

Сопредседатель Конституционного комитета от оппозиции Хади аль-Бахра отметил, что мир в республике может быть достигнут только в результате политического процесса

ЖЕНЕВА, 30 октября. /ТАСС/. Представители оппозиции в сирийском Конституционном комитете надеются на достижение политического урегулирования в стране в 2020 году. Об этом заявил в среду сопредседатель Комитета от оппозиции Хади аль-Бахра, выступая на его первом заседании.

"Я надеюсь, что 75-я годовщина ООН в следующем году станет также возможностью отпраздновать еще одно достижение Всемирной организации - успех усилий под эгидой спецпосланника по политическому процессу, который принесет мир и справедливость всем сирийцам", - сказал он.

Аль-Бахра отметил, что мир в Сирии может быть достигнут только в результате политического процесса, а не военным путем. "Настало время признать, что победа в Сирии заключается в том, чтобы установить правосудие и мир, а не выиграть на поле боя", - подчеркнул он.

Сопредседатель от оппозиции также указал на необходимость параллельного осуществления других мер по укреплению доверия между сторонами. "Мы должны достичь освобождения всех пленных всеми сторонами, а также установить судьбу пропавших без вести", - уточнил он.

В новость были внесены изменения (15:42 мск) - добавлены подробности.

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СирияКризис в Сирии
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