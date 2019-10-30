Президент Ливана поручил Харири исполнять обязанности премьера до создания нового кабмина

БЕЙРУТ, 30 октября. /ТАСС/. Президент Ливана Мишель Аун принял отставку премьер-министра Саада Харири, поручив ему и членам правительства исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы президентской канцелярии.

Ранее телеканал Al Hadath передал, что лидеру общественно-политического движения "Аль-Мустакбаль" Сааду Харири, скорее всего, будет вновь поручено сформировать правительство Ливана. По его сведениям, парламентские фракции в ходе предварительных консультаций с президентом республики Мишелем Ауном одобрили его назначение премьер-министром.

Харири вручил во вторник президенту Ауну письменное прошение о своей отставке с поста главы коалиционного кабинета. Это решение премьер-министра было принято после 14 дней массовых уличных протестов, парализовавших экономическую жизнь Ливана. Демонстранты добивались отставки коалиционного кабинета, роспуска парламента и проведения досрочных выборов.

Как считает аналитик Наджи аль-Бустани, своим уходом в отставку Харири "предотвратил сползание страны к междоусобице и частично вернул себе симпатии ливанской улицы". Однако, по его мнению, в кризисной ситуации, когда Ливан стоит на пороге экономического коллапса, оптимальным вариантом является создание кабинета технократов. Такое требование выдвигают участники протестного движения, призывая сформировать правительство, не связанное с политическими партиями.