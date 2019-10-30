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Кризис на Украине

Генсек НАТО призвал Киев к мирному урегулированию конфликта в Донбассе

Йенс Столтенберг также сообщил, что альянс оказывает Киеву поддержку в реализации ключевых реформ, в том числе в секторе безопасности и обороны

КИЕВ, 30 октября. /ТАСС/. НАТО поддерживает усилия по мирному урегулированию конфликта в Донбассе и приветствует прогресс, достигнутый в Станице Луганской. Об этом заявил в Одессе генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы приветствуем все усилия, направленные на снижение напряженности, отвод войск и мирное разрешение конфликта на востоке Украины", - сказал он на совместном брифинге с вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой. "Мы видели определенный прогресс, который был достигнут в Станице Луганской, и хотели бы, чтобы этому примеру следовали", - продолжил он.

Генсек сообщил, что Североатлантический альянс оказывает Киеву поддержку в реализации ключевых реформ, в том числе в секторе безопасности и обороны. Сегодняшний визит делегации НАТО он назвал "четким сигналом солидарности" с Украиной, а также заявил, что альянс стоит плечом к плечу с Украиной в вопросе поддержки территориальной целостности и суверенитета страны.

Визит делегации Североатлантического совета НАТО во главе со Столтенбергом начался в среду и продолжится в четверг. Ожидается выступление генсека в Верховной раде, а также на заседании комиссии Украина - НАТО.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеСтолтенберг, Йенс
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