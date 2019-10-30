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СМИ: визит Эрдогана в США в ноябре пока остается под вопросом

Ранее Турция заявила, решения Палаты представителей Конгресса США о геноциде армян и санкциях против Анкары напрямую противоречат стратегическим отношениям двух стран

ТАСС, 30 октября. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что пока не принял окончательного решения по поводу своего визита в США, намеченного на 13 ноября. Об этом в среду сообщило Анатолийское агентство.

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По его данным, турецкий лидер заявил, что визит в Соединенные Штаты остается под вопросом.

На прошлой неделе президент Турции сообщил о намерении посетить США 13 ноября по приглашению американского лидера Дональда Трампа.

Ранее в среду Турция заявила, решения Палаты представителей Конгресса США о геноциде армян и санкциях против Анкары напрямую противоречат стратегическим отношениям двух стран и навредят им.

Теги
СШАТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипТрамп, Дональд
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