Столтенберг заявил об усилении присутствия НАТО в Черном море

КИЕВ, 30 октября. /ТАСС/. Черноморский регион имеет большое стратегическое значение для НАТО, и альянс увеличивает свое присутствие в нем. Об этом заявил на брифинге в Одессе генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Для НАТО ситуация в Черном море имеет огромное стратегическое значение. Румыния, Болгария и Турция, три прибрежных страны Черного моря являются членами альянса. Грузия и Украина также являются прибрежными странами и нашими партнерами", - сказал он.

Столтенберг отметил, что НАТО и страны - партнеры альянса имеют широкое присутствие в регионе и что "присутствие в этом регионе увеличивается". "Присутствие четырех кораблей НАТО (в Одессе - прим. ТАСС) является еще одним подтверждением того, насколько важным является этот регион для альянса, а также демонстрирует поддержку Украине", - сказал он.

Во вторник Минобороны Украины сообщило, что в Одессу прибыла группа из четырех кораблей НАТО. Это минные тральщики ESPS Sella (Испания), Ros Lupu Dinescu (Румыния), BGS Shkval (Болгария) и ITS Numana (Италия). Корабли будут находиться в одесском порту в течение недели.