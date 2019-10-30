Норвегия не считает учения подлодок ВМФ РФ угрозой для своей безопасности

СТОКГОЛЬМ, 30 октября. /ТАСС/. Учения подводных лодок ВМФ РФ в Северной Атлантике не несут угрозы для безопасности Норвегии, заявила в среду премьер-министр королевства Эрна Сульберг на пресс-конференции глав правительств стран Северного совета в Стокгольме.

Ранее норвежская телекомпания NRK, ссылаясь на данные, предоставленные ей спецслужбами Норвегии, сообщила, что Россия на прошлой неделе начала проводить крупные маневры с использованием подводных лодок в Норвежском и Баренцевом морях.

"Мы непосредственно не ощущаем какую-то угрожающую ситуацию, но у нас реалистический подход, мы понимаем, как мы расположены, что нам необходима оборона и что для этого существует наше членство в НАТО", - отметила Сульберг, отвечая на вопрос об учениях российских подлодок у своих берегов.

Она также напомнила об учениях ВМФ РФ в начале осени с участием надводных кораблей, в ходе которых они отрабатывали оборонительные мероприятия. "Что на практике перекрыло подходы к странам Балтии, заперло Финляндию, закрыв вход в Балтийское море", - отметила министр.

По словам Сульберг, учения надводных кораблей РФ были призваны продемонстрировать возможности флота и являются частью военной политики по демонстрации силы. "Нам кажется, что Россия проводит учения, чтобы понять, как мы будем реагировать в конфликтной ситуации. Для Норвегии это вызов быть к этому готовой", - добавила Сульберг.