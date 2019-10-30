СМИ: Эрдоган не исключает возможность проведения новых переговоров с Путиным

ТАСС, 30 октября. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не исключает возможность проведения новых переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщило в среду агентство Anadolu.

"Беседа с Путиным может состояться в любой момент. Все зависит от развития событий", - сказал турецкий лидер.

22 октября президенты России и Турции на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские войска с полудня 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в арабской республике. Курдским формированиям было дано 150 часов, чтобы полностью освободить зону шириной 30 км вдоль турецкой границы, после чего военные России и Турции должны приступить к совместному патрулированию.