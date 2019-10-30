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Военная операция Турции на севере Сирии

СМИ: отряды СДС подожгли нефть на севере Сирии

Таким образом они пытаются затруднить действия ВВС Турции

ТАСС, 30 октября. Отряды коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), основу которой составляют курдские военизированные формирования, подожгли нефть, чтобы затруднить действия турецких ВВС в этом регионе. Об этом в среду сообщило агентство SANA.

По поступающей информации, курдские бойцы выкачали большое количество нефти из нескольких скважин и подожгли ее, чтобы создать дымовую завесу и затруднить полеты военных турецких самолетов в приграничной зоне. Отмечается, что эта акция проведена СДС неподалеку от населенного пункта Телль-Тамер на северо-востоке Сирии.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские войска с полудня 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в арабской республике. Курдским формированиям было дано 150 часов, чтобы полностью освободить зону шириной 30 км вдоль турецкой границы, после чего военные России и Турции должны приступить к совместному патрулированию. Как заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу, отвод вооруженных подразделений курдов из зоны безопасности на северо-востоке Сирии завершен досрочно.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипВоенная операция Турции на севере Сирии
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