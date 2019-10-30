СМИ: отряды СДС подожгли нефть на севере Сирии

ТАСС, 30 октября. Отряды коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), основу которой составляют курдские военизированные формирования, подожгли нефть, чтобы затруднить действия турецких ВВС в этом регионе. Об этом в среду сообщило агентство SANA.

По поступающей информации, курдские бойцы выкачали большое количество нефти из нескольких скважин и подожгли ее, чтобы создать дымовую завесу и затруднить полеты военных турецких самолетов в приграничной зоне. Отмечается, что эта акция проведена СДС неподалеку от населенного пункта Телль-Тамер на северо-востоке Сирии.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские войска с полудня 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в арабской республике. Курдским формированиям было дано 150 часов, чтобы полностью освободить зону шириной 30 км вдоль турецкой границы, после чего военные России и Турции должны приступить к совместному патрулированию. Как заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу, отвод вооруженных подразделений курдов из зоны безопасности на северо-востоке Сирии завершен досрочно.