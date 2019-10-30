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Президент Чили отменил саммит АТЭС

Такое решение принято из-за протестов в стране
Президент Чили Себастьян Пиньера AP Photo/Esteban Felix
Описание
Президент Чили Себастьян Пиньера
© AP Photo/Esteban Felix

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 октября. /ТАСС/. Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что принял решение отменить организацию саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), запланированного на ноябрь в Сантьяго, и конференцию ООН по климату в декабре из-за ситуации с протестами в стране.

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"Мне было больно сделать это, но я принял решение не проводить саммит АТЭС и Конференцию ООН по изменению климата", - сказал он в ходе обращения, которое транслировалось в эфире телеканала 24horas.

"Когда отец сталкивается с проблемами, он должен отдавать приоритет семье, президент также должен всегда ставить интересы сограждан превыше всего", - добавил президент.

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго 14 октября после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо ($0,04), до максимума в 850 песо ($1,2). Позднее беспорядки охватили и другие города. В связи со сложившейся ситуацией Пиньера объявил чрезвычайное положение и комендантский час в столице и ряде других городов, а также принял решение отменить повышение цен на проезд в общественном транспорте. По данным властей, в ходе беспорядков погибли не менее 19 человек.

На прошлой неделе Пиньера обнародовал ряд мер социальной поддержки населения, включая увеличение пенсий и снижение тарифов на электроэнергию. 27 октября, за три недели до проведения в Сантьяго саммита АТЭС, президент подписал указы об отмене чрезвычайного положения во всех регионах. В понедельник в столице и других городах возобновились беспорядки.

Теги
Пиньера, СебастьянЧили
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